Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 18:32

Происшествия

МВД Грузии задержало иностранку по делу о смерти блогера из Абхазии

Фото: depositphotos/doomu

Сотрудники МВД Грузии задержали гражданку иностранного государства по делу о смерти блогера из Абхазии Даура Буавы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, Буава и его подруга вместе употребили наркотики у него дома. Обоим стало плохо, после чего девушка ушла из квартиры. Как уточнили в МВД, в ходе допроса обвиняемая призналась, что оставила блогера одного, когда он находился в критическом и опасном для жизни состоянии.

"Обвиняемая вторым ключом закрыла снаружи дверь квартиры и ушла так, что о случившемся никому не сообщила и никого не попросила помочь Дауру Буаве", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Доведение до самоубийства" и "Оставление в опасности" Уголовного кодекса Грузии. Эти правонарушения караются штрафом, исправительными работами на срок до одного года, общественно полезным трудом на срок от 120 до 240 часов, домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

Тело Буавы обнаружили 28 августа в одном из спальных районов Тбилиси. Блогер долгое время не выходил на связь. По предварительным данным, на его теле следов насилия не обнаружено.

Ранее СМИ сообщили об убийстве россиянина в столице Грузии 28 августа. Позднее в МВД Грузии заявили, что, предположительно, его тело было найдено у памятника писателю Николозу Бараташвили.

По версии правоохранителей, между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один нанес другому удары холодным оружием и тупым предметом, а затем скрылся. Раненый скончался на месте.

Читайте также


происшествияза рубежом

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика