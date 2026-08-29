МВД Грузии задержало иностранку по делу о смерти блогера из Абхазии

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Сотрудники МВД Грузии задержали гражданку иностранного государства по делу о смерти блогера из Абхазии Даура Буавы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, Буава и его подруга вместе употребили наркотики у него дома. Обоим стало плохо, после чего девушка ушла из квартиры. Как уточнили в МВД, в ходе допроса обвиняемая призналась, что оставила блогера одного, когда он находился в критическом и опасном для жизни состоянии.

"Обвиняемая вторым ключом закрыла снаружи дверь квартиры и ушла так, что о случившемся никому не сообщила и никого не попросила помочь Дауру Буаве", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Доведение до самоубийства" и "Оставление в опасности" Уголовного кодекса Грузии. Эти правонарушения караются штрафом, исправительными работами на срок до одного года, общественно полезным трудом на срок от 120 до 240 часов, домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

Тело Буавы обнаружили 28 августа в одном из спальных районов Тбилиси. Блогер долгое время не выходил на связь. По предварительным данным, на его теле следов насилия не обнаружено.

Ранее СМИ сообщили об убийстве россиянина в столице Грузии 28 августа. Позднее в МВД Грузии заявили, что, предположительно, его тело было найдено у памятника писателю Николозу Бараташвили.

По версии правоохранителей, между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один нанес другому удары холодным оружием и тупым предметом, а затем скрылся. Раненый скончался на месте.