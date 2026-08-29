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29 августа, 16:30

Общество

Кравцов заявил о готовности системы образования к началу учебного года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Система образования готова к началу нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным в Московском педагогическом государственном университете.

"Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство. Все школы работают по единым федеральным программам. Переходим на единые государственные учебники", – сказал Кравцов в преддверии Дня знаний.

Министр рассказал, что в новом учебном году в российские школы пойдут 17 600 000 детей, из них 1,5 миллиона – первоклассники. Кравцов также доложил президенту о готовности школ в Дагестане после ливневых дождей. По его словам, все 123 школы, где нужно было провести капремонт, будут открыты к 1 сентября. Кроме того, в республике построят 7 новых школ, две из них также откроются к началу учебного года.

Помимо этого, министр отметил результаты ЕГЭ. По его словам, 65% выпускников, набравших максимальное количество баллов, обучались в обычных общеобразовательных школах, в том числе в сельских.

"Это очень важный результат массовой школы", – подчеркнул Кравцов.

Кроме того, министерство просвещения планирует ежегодно ремонтировать порядка полутора тысяч школ. Отдельное внимание будет уделяться Дагестану и другим регионам, где это необходимо.

Ранее стало известно, что учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта "Разговоры о важном". Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

В День знаний для первоклассников предусмотрено знакомство с учителями и одноклассниками. Для первокурсников колледжей организуют встречи с кураторами, церемонии вручения студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям, а также встречи с работодателями и выпускниками.

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