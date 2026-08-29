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29 августа, 16:01

Происшествия

Четыре человека ранены в Васильевке из-за атаки ВСУ на торговый павильон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четыре человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговый павильон в городе Васильевка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Глава региона назвал данную атаку циничной. Он уточнил, что всем пострадавшим оказывается медпомощь. Кроме того, на месте задействованы оперативные службы.

Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ. В региональном оперштабе сообщили, что в Белгородском округе обстрелу подверглось село Новая Нелидовка, в результате чего 10-летний мальчик получил осколочные ранения ног, а его 6-летний брат – акубаротравму.

Бригада скорой доставляет несовершеннолетних в детскую областную клиническую больницу. Медики оказали помощь матери пострадавших детей на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась.

В оперштабе добавили, что в ряде сел и поселков пострадали мирные жители, а также повреждены жилые дома и транспортные средства.

Ранее в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области ВСУ атаковали дронами автобус, который перевозил мирных граждан. В результате погибли два человека, еще шестеро пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

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