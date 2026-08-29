СК возбудил уголовные дела после атак БПЛА в Белгородской и Ростовской областях

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в Белгородской и Ростовской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК обратили внимание, что представители киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, нанеся удары по гражданской инфраструктуре.

На местах происшествий проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также лица, причастные к преступлениям. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

28 августа в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области ВСУ атаковали дронами автобус, который перевозил мирных граждан. В результате погибли два человека, еще шестеро пострадали.

В ночь на 29 августа ВСУ атаковали беспилотниками гражданские объекты в Ростовской области. В результате 7 человек пострадали. Губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал, что в Ростове-на-Дону были госпитализированы 4 человека, в том числе двое детей, один из которых был в тяжелом состоянии.

В Пролетарском районе города из-за падения обломков дронов оказались повреждены два дома. Жильцов эвакуировали, также был организован пункт временного размещения. В Аксайском районе за медпомощью обратились три человека. Фрагменты БПЛА также выявили на территории складских помещений.

Помимо этого, из-за атак произошло возгорание в лесополосе. В свою очередь, в Багаевском районе повреждено остекление частных домов, пострадавших нет.

