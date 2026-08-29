313 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в ночь на 29 августа 313 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями. Также БПЛА удалось уничтожить над территорией Московского региона, Краснодарского края, Крымом и Татарстаном.

Кроме того, дроны были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате атаки беспилотников на Ростовскую область 7 человек получили ранения. Губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал, что в Ростове-на-Дону были доставлены в больницы 4 человека – двое взрослых и двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

В Пролетарском районе города из-за падения фрагментов БПЛА повреждены два многоквартирных дома. Жильцов эвакуировали, развернут временный пункт размещения. В Аксайском районе за медпомощью обратились три человека. Обломки дронов также выявлены на территории складских помещений.

Помимо этого, из-за атак произошло возгорание в лесополосе. В свою очередь, в Багаевском районе повреждено остекление частных домов, пострадавших нет.

