Россияне осенью смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны

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Осенью 2026 года прямые рейсы из России будут доступны в 42 страны. В планах – запуск новых направлений в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сезонное расписание полетов.

Возобновятся полеты по маршруту Москва – Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, которые были приостановлены из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Старт запланирован на середину сентября. С 1 октября пакистанская Fly Jinnah начнет ежедневные рейсы Москва – Исламабад.

Алжирская Air Algerie планирует летать в Москву с 2 октября – три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Myanmar International Airways с 4 октября откроет маршрут Новосибирск – Мандалай – Янгон, а Azur Air в ноябре запустит рейсы в Хамбантоту (Шри-Ланка) из восьми российских городов.

Большинство маршрутов приходится на Западную Азию: напрямую можно долететь в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию. Прямое авиасообщение действует со всеми пятью государствами Центральной Азии – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

В Южной Азии доступны перелеты в шесть стран: Афганистан, Индию, Иран, Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланку. В Юго-Восточной Азии – четыре направления: Вьетнам, Индонезия, Мьянма и Таиланд. В Восточной Азии прямые рейсы есть в КНР, КНДР и Монголию.

Кроме того, для россиян открыты семь африканских направлений – Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы. Меньше всего стран с прямыми перелетами в Европе – это Сербия и Белоруссия.

Ранее министерство туризма Израиля предложило российским авиаперевозчикам рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный город Эйлат на Красном море.

В свою очередь, "Аэрофлот" с 17 октября увеличит частоту полетов из Москвы в Шанхай с 7 до 9 рейсов в неделю. Два дополнительных рейса будут выполняться по субботам и воскресеньям из аэропорта Шереметьево, обратно из Шанхая – по воскресеньям и понедельникам.