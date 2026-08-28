В "Инвитро" не нашли оснований для расторжения договора с Каутом

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Компания "Инвитро" на фоне скандала вокруг владельца их франшиз Андрея Каута заявила, что не имеет оснований для расторжения договора с бизнесменом, а также надеется на быстрое урегулирование ситуации в интересах детей.

Также в "Инвитро" подтвердили, что Каут является партнером компании по франчайзингу с 2009 года. При этом в компании подчеркнули, что конфликт относится к личной жизни и семейным обстоятельствам и является предметом судебного разбирательства между сторонами.

"Мы принципиально не комментируем частные споры и не даем оценок обстоятельствам, которые устанавливает суд. При этом хотим сказать главное: когда в конфликте участвуют дети, их интересы и безопасность должны быть приоритетом для всех сторон", – заявили в компании.

В "Инвитро" отметили, что Каут зарекомендовал себя как надежный деловой партнер: обязательства исполняются своевременно, претензий к соблюдению стандартов работы под брендом не возникало. Конфликт не связан с операционной деятельностью компании, работой медицинских офисов и корпоративными стандартами.

Отвечая на вопрос о возможном расторжении договора, в компании пояснили, что любые решения в отношении партнерских отношений компания принимает на основании установленных фактов и вступивших в силу решений уполномоченных органов, а не публикаций в СМИ.

Также в "Инвитро" заверили, что ситуация не повлияет на пациентов: работа медицинских офисов, качество лабораторных исследований, стандарты обслуживания и защита персональных данных обеспечиваются едиными требованиями компании и системой контроля качества, которые не зависят от внешних факторов.

Ранее бывшая жена бизнесмена обвинила его в домашнем насилии и похищении их семилетнего сына. По ее словам, в июле мужчина забрал ребенка на прогулку и не вернул, а позже она получила видео, где мальчика держат на цепи.

Она также указала, что в браке он неоднократно избивал ее, оскорблял и портил вещи в квартире. По данному факту следователи организовали проверку.