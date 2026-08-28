ISU изменил правила допуска российских фигуристов к Гран-при

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Международный союз конькобежцев (ISU) скорректировал условия участия спортсменов из России и Белоруссии в серии Гран-при. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Согласно обновленным правилам, фигуристам с нейтральным статусом для попадания в список запасных необходимо выступить на других турнирах, например на соревнованиях серии "Челленджер", и набрать там минимальное количество баллов для допуска.

Это требование касается и участников Олимпийских игр 2026 года в Италии Аделии Петросян и Петра Гуменника – им придется соревноваться на дополнительных стартах, чтобы получить возможность выйти на этапы Гран-при ISU.

Кроме того, ISU отменил бонус для призеров Гран-при, который ранее давал право на участие во втором этапе серии. Теперь обладатели медалей не получают приоритет на участие во втором этапе.

Ранее сообщалось, что Петросян начнет подготовку к новому сезону под руководством тренера Инны Гончаренко. По словам тренера, фигуристка сама обратилась к ней с просьбой о подготовке к контрольным прокатам.