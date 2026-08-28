Стоматолог Антипенко: ирригатор опасен для людей с больными деснами

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Использование ирригатора может быть опасно для людей с заболеваниями десен, острыми инфекциями полости рта и туберкулезом, рассказал "Абзацу" стоматолог Алексей Антипенко.

При активном воспалительном или вирусном процессе мощная струя воды способна разнести инфекцию по всему организму, подчеркнул медик.

Врач пояснил, что ирригатор предназначен в первую очередь для пациентов с коронками, мостами, имплантами и пролеченными заболеваниями пародонта. Людям со здоровыми зубами аппарат в целом не нужен – им достаточно щетки и зубной нити.

Есть также категории, которым прибор строго противопоказан. Антипенко отнес к группе риска пациентов с заболеваниями пародонта, особенно со сниженным, в том числе гуморальным, иммунитетом. Если есть подвижные зубы, кровоточащие десны и карманы, струя под большим давлением проталкивает инфекционный материал в ткани.

В отдельных случаях болезнетворные организмы могут проникнуть в кровеносное русло и спровоцировать рецидив, например при инфекционном эндокардите – воспалении сердечной мышцы в анамнезе. Высок риск и для пациентов после трансплантации внутренних органов.

Также врач не рекомендовал ирригатор при острых поражениях слизистых: афтах, язвах или герпесе.

"Струей мы разбрасываем инфекционный и вирусный материал по всей полости рта, что при неудачном стечении обстоятельств может привести к госпитализации", – предупредил стоматолог.

Отдельно Антипенко посоветовал воздержаться от прибора при туберкулезе и вирусном гепатите. При работе устройства образуется неконтролируемое капельное облако, которое повисает в воздухе в виде спрея и оседает на поверхностях. Если заразиться гепатитом таким образом маловероятно, то риск передачи туберкулеза вполне возможен.

По этой же причине врач призвал не применять ирригатор при коронавирусе, чтобы не подвергать окружающих опасности вдыхания зараженного водно-воздушного аэрозоля.

Тем, кто использует ирригатор по показаниям, стоматолог рекомендовал избегать распространенных ошибок. Во-первых, не стоит заливать в резервуар ополаскиватели или хлоргексидин. Во-вторых, струю нужно направлять именно в десневую борозду, а не просто "мыть" поверхность зуба. В-третьих, покупка аппарата ни в коем случае не отменяет применения зубной нити.

Ранее врач-стоматолог Шамиль Омаров заявил, что зубную щетку нужно менять раз в три месяца. При этом ее стоит заменить сразу после перенесенного гриппа, ОРВИ или других инфекционных заболеваний. Эксперт пояснил, что микробы и бактерии, которые остаются на щетинках, могут привести к повторному инфицированию.