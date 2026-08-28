Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 20:49

Общество
Главная / Новости /

Стоматолог Антипенко: ирригатор опасен для людей с больными деснами

Стоматолог рассказал, кому нельзя использовать ирригатор

Фото: 123RF.com/yekatseryna

Использование ирригатора может быть опасно для людей с заболеваниями десен, острыми инфекциями полости рта и туберкулезом, рассказал "Абзацу" стоматолог Алексей Антипенко.

При активном воспалительном или вирусном процессе мощная струя воды способна разнести инфекцию по всему организму, подчеркнул медик.

Врач пояснил, что ирригатор предназначен в первую очередь для пациентов с коронками, мостами, имплантами и пролеченными заболеваниями пародонта. Людям со здоровыми зубами аппарат в целом не нужен – им достаточно щетки и зубной нити.

Есть также категории, которым прибор строго противопоказан. Антипенко отнес к группе риска пациентов с заболеваниями пародонта, особенно со сниженным, в том числе гуморальным, иммунитетом. Если есть подвижные зубы, кровоточащие десны и карманы, струя под большим давлением проталкивает инфекционный материал в ткани.

В отдельных случаях болезнетворные организмы могут проникнуть в кровеносное русло и спровоцировать рецидив, например при инфекционном эндокардите – воспалении сердечной мышцы в анамнезе. Высок риск и для пациентов после трансплантации внутренних органов.

Также врач не рекомендовал ирригатор при острых поражениях слизистых: афтах, язвах или герпесе.

"Струей мы разбрасываем инфекционный и вирусный материал по всей полости рта, что при неудачном стечении обстоятельств может привести к госпитализации", – предупредил стоматолог.

Отдельно Антипенко посоветовал воздержаться от прибора при туберкулезе и вирусном гепатите. При работе устройства образуется неконтролируемое капельное облако, которое повисает в воздухе в виде спрея и оседает на поверхностях. Если заразиться гепатитом таким образом маловероятно, то риск передачи туберкулеза вполне возможен.

По этой же причине врач призвал не применять ирригатор при коронавирусе, чтобы не подвергать окружающих опасности вдыхания зараженного водно-воздушного аэрозоля.

Тем, кто использует ирригатор по показаниям, стоматолог рекомендовал избегать распространенных ошибок. Во-первых, не стоит заливать в резервуар ополаскиватели или хлоргексидин. Во-вторых, струю нужно направлять именно в десневую борозду, а не просто "мыть" поверхность зуба. В-третьих, покупка аппарата ни в коем случае не отменяет применения зубной нити.

Ранее врач-стоматолог Шамиль Омаров заявил, что зубную щетку нужно менять раз в три месяца. При этом ее стоит заменить сразу после перенесенного гриппа, ОРВИ или других инфекционных заболеваний. Эксперт пояснил, что микробы и бактерии, которые остаются на щетинках, могут привести к повторному инфицированию.

Читайте также


общество

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика