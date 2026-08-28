28 августа, 19:47Экономика
Россия примет председательство в ШОС в 2027–2028 годах
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Следующий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Пакистане, Россия примет председательство в 2027–2028 годах. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, на заседании ШОС будет принято решение о следующем председателе.
Ранее Владимир Путин отмечал, что российско-китайские отношения прочно развиваются, а партнерство между Москвой и Пекином носит образцовый характер.
Сотрудничество будет продолжаться независимо от международной обстановки, включая координацию по глобальным и региональным вопросам на двустороннем уровне, а также в ООН, БРИКС и ШОС.