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28 августа, 19:47

Экономика

Россия примет председательство в ШОС в 2027–2028 годах

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Следующий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Пакистане, Россия примет председательство в 2027–2028 годах. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, на заседании ШОС будет принято решение о следующем председателе.

Ранее Владимир Путин отмечал, что российско-китайские отношения прочно развиваются, а партнерство между Москвой и Пекином носит образцовый характер.

Сотрудничество будет продолжаться независимо от международной обстановки, включая координацию по глобальным и региональным вопросам на двустороннем уровне, а также в ООН, БРИКС и ШОС.

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