28 августа, 19:32Экономика
Путин выступит с большой речью на пленарной сессии ВЭФ 3 сентября
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 3 сентября во Владивостоке. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Пленарное заседание станет центральным событием ВЭФ-2026. Вместе с российским лидером в нем примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Перед началом заседания глава государства также кратко пообщается со всеми его участниками. Затем он вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, где выступит и ответит на вопросы.
ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ. Основная тема 2026 года – "Дальний Восток – развитие во благо людей".
Ожидаются представители из 75 стран. Свое участие уже подтвердили делегации из Китая, Индии, ОАЭ, Японии, Бангладеш и других государств. Планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей, а также представление президенту проекта нового тоннеля БАМ.