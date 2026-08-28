ВС РФ поразили завод по производству химвеществ для ракет "Фламинго"

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Российские ударные беспилотники нанесли удар по промышленному предприятию "Файер Поинт" в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Данный завод занимался производством и хранением химических веществ для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

Как подчеркнули в ведомстве, российские военные наносят удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют совместно с натовскими специалистами, в ответ на атаки противника. Для этого бойцы применяют ударные беспилотники и высокоточное оружие дальнего действия, которое может уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины.

Ранее ВС РФ также поразили в Киевской области склад с ракетами "Фламинго". Также там хранилось топливо для ракетных ускорителей. Кроме того, в порту Одесса уничтожены 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ.

