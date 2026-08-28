Мастер-классы по блюдам традиционной русской кухни пройдут в Москве 29–30 августа

Фестиваль искусств, бесплатные кулинарные уроки, пилатес с LED-масками, соревнования по водно-моторному спорту и другие масштабные мероприятия пройдут в столице в последние выходные сезона в рамках проекта "Лето в Москве". Куда отправиться 29 и 30 августа – в нашем материале.

Концерты и творческие занятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль искусств "Горький +", который проводится уже пятый раз, будет собирать гостей в Парке Горького до 30 августа. В этот раз темой проекта станет творческое взаимодействие Максима Горького с другими известными писателями. Гости увидят постановки российских и зарубежных театров, а главным событием программы будет спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". Роли в нем исполнят Евгений Миронов и Александра Урсуляк в сопровождении оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.

29 августа все желающие могут посетить танцевальный турнир "Шаг в кадр", который начнется в 15:00 на площадке "Мой район" в парке "Усадьба Трубецких". Участники представят хореографические номера, созданные по мотивам известных кинолент. Выступления пройдут под популярные саундтреки, отражающие разные эпохи мирового кинематографа.

Помимо этого, бесплатные кулинарные уроки по приготовлению блюд традиционной русской кухни пройдут 29 и 30 августа на 10 площадках "Московских сезонов". Участники старше шести лет научатся готовить солянку, пончики и торт "Москва". Занятия организуют у метро "Некрасовка", в сквере возле Гольяновского пруда, на территории заповедника "Коломенское", а также на Мичуринском проспекте, улицах Профсоюзной, Матвеевской, Теплый Стан, Святоозерской и на бульваре Дмитрия Донского.

Детский мастер-класс по раскрашиванию объемных фигурок пройдет 29 августа с 16:00 до 18:00 в арт-павильоне "Летний маркет". Организаторы предоставят все необходимые материалы на месте, а получившуюся игрушку участники смогут забрать домой.

С 28 по 30 августа на Чистопрудном бульваре откроются летние мастерские, где с 12:00 до 18:45 будут обучать росписи и выжиганию по дереву. Посетители вдохновятся полотнами известных живописцев и создадут собственные картины, но для участия нужно заранее пройти регистрацию.

Урок по современному танцу от школы Александра Могилева состоится 30 августа с 13:00 до 14:00. Занятие организуют в павильоне на Болотной площади, где все желающие смогут поработать над координацией, ритмом и пластикой. В тот же день на этой локации пройдет бесплатный концерт поп-фолк-исполнительницы Аси Зыковой.

Любители видеоигр смогут посетить тематическую викторину 29 августа в 13:00 на площади Революции. Интеллектуальное соревнование организует команда "Ретро Генезис", где главным призом для победителей станут игровые приставки.

Также в эти выходные с 12:00 до 18:45 на трех площадках "Московских сезонов" откроются творческие мастерские, где участники старше шести лет будут собирать необычные научные поделки. Занятия пройдут на Стартовой улице, Ореховом бульваре и улице Адмирала Руднева.

Параллельно в городе продолжается благотворительная акция: на 30 фестивальных локациях работают пункты "Домики добра". Волонтеры собирают гуманитарную помощь для участников СВО, детей из новых регионов и приютов для животных. Желающие могут передать средства гигиены, канцелярию, наборы для творчества, сладости долгого хранения, а также корма и амуницию для питомцев.

Спортивные занятия и соревнования

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Все желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок, которые пройдут 29 августа на Тверском бульваре. Тренировки организуют в летнем клубе "Москва" с 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00. Все участники фитнес-сессий получат памятные подарки.

В этот же день в Южном спортивном центре комплекса "Лужники" откроется масштабный детский фестиваль. Для юных посетителей подготовят пенную вечеринку и более 18 игровых площадок, включая мини-гольф, магнитную рыбалку и интерактивные сражения. В программе запланированы командные матчи по футболу и волейболу, а также персональные мастер-классы от знаменитостей. Фигуристка Софья Акатьева, баскетболист Вашингтон Саллес и рэпер Текила, который проведет занятие по футболу, поделятся со зрителями своими профессиональными секретами. Кроме того, рекордсмен Александр Башуткин научит детей скоростной сборке кубика Рубика, блогер Глент проведет автограф-сессию, а завершится праздник выступлением Клавы Коки.

29 августа в парке искусств "Музеон" также состоится масштабный фестиваль "Смысл-фест", объединяющий спорт, музыку и общение. В программе – групповые занятия по кроссфиту и йоге, тренировки от известных спортсменов, полоса препятствий на "Арене героев", а также диджей-сеты и вечерний концерт исполнителя Текилы. Для детей младше 12 лет на площадке организуют игровую зону с творческими уроками.

В этот же день в 12:00 на территории парка 70-летия Победы на улице Цюрупы начнутся открытые спортивные занятия для всех желающих. Тренеры проведут для гостей классическую зарядку, суставную гимнастику и тренировку по фитбоксингу.

В 17:00 на площадке "Мой район" в парке "Надежда" на Ленинском проспекте откроется фестиваль "Пересменка: из лета в осень". Перед зрителями выступят представители "Силового экстрима", спортсмен Иван Мечишев, Игорь Панин с трюковым шоу и команда каскадеров. Программу дополнят номера моторайдеров "Огненные ангелы моторов" и концерт.

Также в субботу пройдет день панна-футбола с 10:00 до 20:00 в арт-павильоне "Летний маркет". В программе заявлены открытые матчи, тренировки со знаменитыми спортсменами, а также встреча с экспертами индустрии. Завершится вечер выступлениями Василия Пасечника и диджея Vesna.

Утреннее занятие по инсайд-флоу-йоге начнется 29 августа в 09:00 возле Дома культуры на ВДНХ. Этот урок представляет собой танцевальную практику под современную музыку, которая продлится один час. Желающим поучаствовать необходимо заранее пройти регистрацию и принести с собой коврик для фитнеса.

Также 30 августа на ВДНХ перед строением № 574 проведут бесплатный урок по оздоровительному цигуну. Занятие, организованное Всероссийской федерацией цигуна, начнется в 10:00 и продлится два часа. На этой встрече участников обучат техникам правильного дыхания, концентрации внимания и восстановления сил.

Фестиваль "Открытая вода" продлится до 30 августа на Гребном канале в Крылатском. Зрители смогут увидеть российские соревнования по водно-моторному спорту, включая гонки на гидроциклах, слалом и фристайл, а также экстремальное трюковое шоу на флайбордах. На площадке организуют творческие уроки по плетению венков и морских узлов, зону настольного тенниса и детскую игровую площадку с самокатами и конструкторами.

В летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре каждый день с 12:00 до 21:00 открыта зона для игры в пинг-понг. Посетители под руководством тренеров могут отработать базовые элементы и технику подачи, получить профессиональные рекомендации и провести свободные партии. Также для гостей устраивают парные турниры и игры в формате "Царь горы".

В этом же клубе на Тверском бульваре организуют шахматные встречи. Сыграть партии можно 29 и 30 августа с 11:00 до 21:00. Участникам предложат разобрать классические задачи, отработать тактические приемы и принять участие в турнирах.

