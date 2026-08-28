Собянин: резидентами технопарка "Бартеневская" станут технологичные предприятия

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Технопарк "Бартеневская" появится в районе Южное Бутово. Объект включили в список инвестиционных приоритетных проектов (ИПП), сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Основными резидентами площадки станут высокотехнологичные предприятия, которые займутся производством инновационного оборудования для пищевой промышленности и бытовой техники. В трехэтажном комплексе площадью 10,4 тысячи квадратных метров создадут более 150 рабочих мест. В здании также предусмотрены коворкинг и выставочные залы.

Технопарк возведут в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для строительства выделили около 0,8 гектара на Бартеневской улице. Участок предоставлен по арендной ставке один рубль в год. Прогнозный объем инвестиций в создание объекта составит порядка миллиарда рублей, рассказал градоначальник.

Он напомнил, что статус ИПП позволяет инвесторам пользоваться столичными льготами, в том числе обнулить ставку налога на имущество. Кроме того, они могут получить налоговый вычет из уплаченных в городской бюджет налогов в размере до 90% расходов на строительство капитальных объектов.

С начала года в Москве построили 12 новых высокотехнологичных производств. Среди них – промышленно-строительный комплекс ГК ФСК в Зеленограде, завод архитектурного бетона концерна "КРОСТ", лабораторный комплекс Московского эндокринного завода, три корпуса промышленно-логистического парка "Шишкин лес", промышленные парки "Сенькино" и "Кувекино".