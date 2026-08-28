Москвичей предупредили о перекрытиях в центре Москвы 29 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временные локальные ограничения движения транспорта возможны в центре Москвы в субботу, 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям рекомендовали по возможности использовать метро для поездок через центр города. Если без автомобиля не обойтись, тогда автомобилистам посоветовали заранее строить маршрут и пользоваться навигатором в пути.

Также департамент рекомендовал заложить дополнительное время на дорогу при поездках через центр. Помимо этого, водителей попросили быть внимательнее на дорогах.

Ранее автомобилистов предупреждали о перекрытии некоторых улиц в районе "Лужников" до 30 августа. Причина – проведение концертов. В частности, с 20:00 до завершения мероприятия будет заблокирован проезд по Проектируемому проезду № 2309, улицам Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, переулку Хользунова и дублеру Комсомольского проспекта.

Кроме того, с 08:00 до окончания концертов нельзя будет проехать по съезду с Хамовнического Вала на улицу Доватора. Также с 00:01 до завершения мероприятий будет закрыта парковка на территориях, где введены ограничения. Водителей попросили заранее планировать маршруты.

