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28 августа, 11:34

Общество

В России могут разрешить передавать комиссариатам информацию о призывниках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минобороны России разработало проект приказа, который позволит военным комиссариатам запрашивать сведения о призывниках, включая информацию об образовании, кредитах, инвалидности и состоянии здоровья. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает разрешить комиссариатам получать на безвозмездной основе данные от федеральных и государственных органов власти, предприятий и учреждений. Это необходимо для определения пригодности граждан к военной службе.

Среди сведений, которые смогут запрашивать должностные лица, – имя, дата рождения, пол, информация об участии в ДТП, о зарегистрированных автомобилях, а также документы об образовании, инвалидности или признании призывника недееспособным, а также о банковских счетах, кредитах и займах.

Кроме того, военкоматы получат доступ к данным о процессуальных действиях, привлечении гражданина в качестве подозреваемого или обвиняемого, а также о том, состоит ли он на учете по поводу ВИЧ-инфекции, туберкулеза, алкогольной зависимости, гепатитов В и С.

По запросу комиссариаты смогут получать аналогичные сведения и о близких родственниках призывника – супруге, родителях, детях, родных братьях и сестрах.

Ранее юридический эксперт Ольга Лютницкая объяснила, что оповещения на портале "Госуслуги" о внесении изменений в данные реестра воинского учета не являются повестками в военкомат и не требуют каких-либо действий со стороны получателя. Она уточнила, что рассылка уведомлений связана с переводом работы военкоматов в электронный формат.

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