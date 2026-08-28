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28 августа, 12:19

Происшествия

Мужчина надругался над двумя 9-летними девочками в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Полиция Севастополя"

В Севастополе задержан пристававший к 9-летним девочкам мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошел 20 августа во дворе дома, который расположен на проспекте Победы. По данным ведомства, 44-летний местный житель встретил двух незнакомых девочек, пошел за ними и совершил противоправные действия сексуального характера.

О случившемся дети рассказали родителям, которые оперативно обратились в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали. Его обвинили в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении девочек, которым еще не исполнилось 14 лет.

Свою вину злоумышленник признал. В настоящее время он арестован.

Ранее 25-летний мужчина, представившись близким родственником, попытался увезти ребенка 2018 года рождения с детской площадки на улице Панферова в Гагаринском районе Москвы. Информация об этом инциденте поступила в полицию от очевидцев, которые заметили подозрительного гражданина, пристававшего к детям.

Мужчину задержали на месте и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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