Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 09:39

Происшествия

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой в Тюмени

Фото: телеграм-канал SHOT

Суд в Тюмени арестовал мужчину, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней, передает РИА Новости.

Ранее в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд девочку. Мужчине помешали два мальчика, которые привлекли внимание прохожей. Позже мужчину задержали.

По данному факту возбудили уголовное дело, фигуранту предъявили обвинение, а суд отправил мужчину под стражу до 28 июля.

Ранее житель столичного Лефортова оказался задержан за развратные действия в отношении двух подростков. Инцидент произошел на детской площадке, которая находится на Солдатской улице. По данным ведомства, мужчина совершил развратные действия в отношении двух мальчиков 2011 года рождения. Об этом дети рассказали родителям, которые сразу же обратились в полицию.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика