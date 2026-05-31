Суд арестовал мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой в Тюмени

Суд в Тюмени арестовал мужчину, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней, передает РИА Новости.

Ранее в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд девочку. Мужчине помешали два мальчика, которые привлекли внимание прохожей. Позже мужчину задержали.

По данному факту возбудили уголовное дело, фигуранту предъявили обвинение, а суд отправил мужчину под стражу до 28 июля.

Ранее житель столичного Лефортова оказался задержан за развратные действия в отношении двух подростков. Инцидент произошел на детской площадке, которая находится на Солдатской улице. По данным ведомства, мужчина совершил развратные действия в отношении двух мальчиков 2011 года рождения. Об этом дети рассказали родителям, которые сразу же обратились в полицию.

