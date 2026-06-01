На Собчак могут пожаловаться в РКН из-за интервью с блогером Синяком

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин хочет обратиться в Роскомнадзор из-за нового интервью Ксении Собчак. Журналистка поговорила в Париже с бьюти-блогером Игорем Синяком. Об этом сообщает Life.ru.

"Собчак продолжает пропагандировать через свои социальные сети ЛГБТ (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Мы официально обратимся в Роскомнадзор", – заявил Бородин в своем телеграм-канале.

По его словам, другие активисты также пожалуются на Собчак.

Синяк – известный российский бьюти-блогер украинского происхождения. Он переехал во Францию в 2022 году. На мужчину в соцсетях подписаны около 909 тысяч подписчиков.

Ранее стало известно, что Собчак во время беседы с Синяком призналась, что ей нравятся армянские и грузинские мужчины. Также она неравнодушна к тому, как выглядел актер Владимир Машков в фильме "Вор". Собчак уточнила, что говорит именно о типажах.