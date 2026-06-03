Песков: Путин в выступлении на ПМЭФ затронет и политические вопросы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) уделит внимание в том числе политическим проблемам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, не существует очищенной экономики", – пояснил представитель Кремля.

По его словам, российский лидер уже начал подготовку к мероприятиям форума и работает над своим выступлением. Оно состоится на пленарной сессии.

ПМЭФ продлится с 3 по 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Ожидается, что Путин выступит с большой речью 5 июня. Кроме того, планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии.

На мероприятии впервые за несколько лет будет представлена и американская делегация. Ее возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук, который выступит на тематической сессии форума "Россия – США: диалог культур".

Планируется участие вице-президентов и вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран, а также глав ряда региональных и международных организаций.