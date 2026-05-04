Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 11:26

Экономика

Опубликована расширенная деловая программа ПМЭФ-2026

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Росконгресс представил расширенную деловую программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Подробное расписание опубликовано на сайте мероприятия.

Как сообщили организаторы, в этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что ПМЭФ традиционно выступает площадкой для выработки решений, направленных на устойчивое развитие и международное сотрудничество.

Программа включает более 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков. В рамках трека "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством" планируется обсудить трансформацию рынков, инвестиционные стратегии и новые форматы партнерства.

Направление "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста" будет посвящено поиску новой модели развития, включая вопросы индустриальной политики, инвестиций и роли бизнеса.

Трек "Человекоцентричность: новая парадигма и технологии развития" затронет демографию, рынок труда и образование, а направление "Среда для жизни: новые технологии – новое качество" – вопросы развития территорий и городской среды.

Отдельное внимание уделят блоку "Технологии, определяющие будущее", где обсудят искусственный интеллект, роботизацию, цифровой суверенитет и трансформацию взаимодействия человека, государства и бизнеса.

Ранее стало известно, что страной – гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия. Форум станет основной площадкой для диалога между государствами. На мероприятии с речью традиционно выступит Владимир Путин.

Также с 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). За годы его проведения он стал главной площадкой для обсуждения развития Дальнего Востока и привлечения инвестиций.

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика