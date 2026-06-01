01 июня, 17:40

Политика

Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС

Фото: kremlin.ru

Состоявшийся телефонный разговор Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна включал различные аспекты ситуации по членству республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсудили в целом <...> Состоялось обсуждение в продолжение той повестки, которая была на Высшей (Евразийской экономической. – Прим. ред.) комиссии, которая имела место в Астане", – добавил представитель Кремля.

Путин до этого заявлял, что кризис на Украине начался с такой же ситуации, которая происходит в Армении, то есть с попыток ее присоединения к Евросоюзу (ЕС). При этом страны ЕАЭС попросили Армению как можно раньше провести референдум касаемо ее членства в ЕС.

Пашинян отметил, что референдум о выборе между ЕЭАС и ЕС проводить нелогично, так как Ереван пока не обращался за членством и не приблизился к статусу кандидата в Евросоюз. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что премьер Армении планирует зарабатывать на ЕАЭС до тех пор, пока страну не призовут в ЕС.

