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03 июня, 16:44

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Mirror: жительница США убедила 150 женщин помочь ей купить замок во Франции

Жительница США убедила 150 женщин помочь ей купить замок во Франции

Фото: Getty Images/Gamma-Rapho/Pascal QUITTEMELLE

Жительница США Филлипа Гирлинг убедила 150 незнакомых женщин инвестировать в покупку средневекового замка во Франции. Об этом сообщает The Mirror.

Гирлинг, ее дочь и подруга увидели замок XIII века во время отпуска во Франции в 2021 году. Они решили превратить его в летний лагерь только для женщин и начали искать инвесторов через интернет.

В результате за 18 месяцев им удалось собрать 2,4 миллиона долларов – замок помогли купить несколько крупных инвесторов, а также 150 женщин. Последние вложили по 8,5 тысячи долларов каждая. Взамен они получают 5% годовых прибыли и право бесплатно приезжать в лагерь каждый год.

Сам лагерь открылся в июле 2023 года. Он вмещает до 50 женщин в неделю. В 2026 году планируется открытие второго лагеря в здании бывшего монастыря. На его покупку столько же женщин собрали необходимую сумму всего за семь дней.

Ранее россиянка купила дворец Радзивиллов в белорусском городе Дятлове за 2,4 тысячи российских рублей. С 2010 года дворец в стиле барокко пустовал и постепенно разрушался. Россиянка планирует открыть в его стенах апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы.

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