Депутат Свинцов поддержал идею создания детского интернета в России

В России предложили создать детский интернет, полностью изолированный от вредоносного контента. Нужно ли разрабатывать подобный сегмент и к чему это приведет, разбиралась Москва 24.

Как за рубежом?

С идеей создать детский интернет в России выступил депутат муниципального округа Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать крупнейших владельцев и разработчиков социальных сетей создать отдельные детские версии своих сервисов.

В беседе с изданием "Подъем" Ветров пояснил, что средства родительского контроля и администрирования "сделали бы невозможным появление неприемлемого содержания и регистрацию посторонних лиц". В своих словах он опирается на опыт ряда зарубежных стран, в которых введены подобные ограничения.

"Нельзя не признать, что и в нашей стране существует явная проблема из-за раннего доступа детей ко взрослым социальным сетям, где они сталкиваются с нарушением их прав, сексуальными домогательствами и неприемлемым контентом. Более того, социальные сети стали средой, в которой часто происходит вербовка детей и подростков террористическими и экстремистскими организациями", – заявил общественник.

При этом Ветров признал, что прямые запреты всегда будут встречать непонимание и противодействие в молодежной среде.





Михаил Ветров депутат муниципального округа Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Лишать новое поколение доступа к инструментам общения и обучения, какими давно также стали социальные сети, – это означает совершить удар по их дальнейшей конкурентоспособности во взрослом возрасте.

По мнению эксперта, детский интернет не должен выходить во взрослую часть экосистемы. Подобный сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации, убежден он.

Ранее первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил, что в стране необходим усиленный мониторинг соцсетей школьников из-за распространения деструктивных материалов и отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации.

Также, согласно исследованию, большинство российских детей проводят много времени в соцсетях, и родители пытаются с этим бороться. В частности, 57% опрошенных устраивают скандалы, 45% отбирают гаджеты, а 38% лишают карманных денег. При этом 26% даже платят детям за отказ от соцсетей (чаще всего до 5 тысяч рублей в месяц), а половина опрошенных не против это делать. За полный отказ 44% семей готовы отдавать от 50 тысяч в месяц, сообщили аналитики.

Как организовать?

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Москвой 24 поддержал идею детского интернета и выразил уверенность, что многие компании присоединятся к работе.

"Создание сегмента, защищенного от вредоносного контента, педофилов, различных вербовщиков и террористов, – задача любого грамотного и умного родителя. Эту инициативу поддерживаю я и, наверное, 90% родителей", – отметил депутат.

По его мнению, такой сегмент нужно создать на основе двух главных элементов. Первый – введение детских сим-карт, которые фильтруют трафик на стороне оператора. Второе – все крупные платформы, которыми пользуются дети, должны дополнительно фильтровать трафик и внедрять сервисы на основе искусственного интеллекта, которые отслеживают IP-адреса и видят, установлен ли VPN.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Родители могут там находиться, но они должны быть верифицированы. Любой взрослый подтверждает себя через "Госуслуги". Аналитика данных сейчас находится на высочайшем уровне: если система видит, что какой-то взрослый ведет себя неадекватно, вся переписка доступна для правоохранительных органов, сразу видно, кто это и где он живет, и к нему выезжает наряд полиции.

Однако, по словам парламентария, попадание преступников в детский сегмент на 100% исключить невозможно, но оно будет ничтожно малым. Количество преступлений сократится многократно, убежден он.

Свинцов предположил, что такой сервис будет пользоваться огромной популярностью, потому что бизнес начнет максимально активно развивать эти сервисы.

"Возьмем любую соцсеть или мессенджер: количество фейковых аккаунтов иногда может в 10, 15, а то и 20 раз превышать число реальных. Боты – это фейковые аккаунты, фотографии и тексты, роботы генерируют триллионы единиц фейкового контента, засоряют сервис. В результате компании несут огромные убытки, обрабатывая этот трафик", – добавил парламентарий.

Однако генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что создание такого продукта сопряжено с рядом сложностей.

"Первое: чтобы допускать в детский интернет, нужно собирать персональные данные несовершеннолетних. Но они могут отказаться их передавать. Второе: мы должны каким-то образом обеспечивать защиту этого периметра от всех остальных. Кто будет нести ответственность за их данные и поведение?" – порассуждал эксперт.





Карен Казарян генеральный директор Института исследований интернета Кроме того, что это существенные затраты, хранение данных несовершеннолетних – это всегда риск. Поэтому, на мой взгляд, не надо подменять родительскую ответственность ответственностью сервиса. Он должен предоставлять инструменты взрослым для осуществления контроля, что уже есть если не у всех, то у очень многих.

По его словам, ранее Великобритания проводила "социальный эксперимент" по организации подобного пространства, в результате чего увеличилась доля использования средств обхода блокировок. Кроме того, расцвел серый рынок подтверждения совершеннолетия.

"Что касается верификации взрослых, чтобы туда пускать не всех подряд, – это возвращение к необходимости введения контроля по идентификации теми мерами, которые используются, например, в финансовых сервисах. Это идентификация через операторов связи, финансовые учреждения, "Госуслуги", национальные ID, сканирование паспортов и так далее", – уточнил Казарян.

По словам эксперта, далеко не каждому сервису нужны эти данные. Хранение чувствительной информации – это дополнительные расходы и риски, добавил специалист.

