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22 июля, 15:41

Общество

Тест-система для диагностики саркопении появится в России в 2028 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Прототип тест-системы для диагностики саркопении – заболевания, связанного с потерей мышечной массы, – будет создан в России в 2028 году. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

Центр мозга и нейротехнологий проводит научный проект для выявления механизмов возрастной утраты мышечной массы.

"Выделение прогностических маркеров динамики развития саркопенических изменений ляжет в основу создания диагностических панелей и предикторов риска развития саркопении различного генеза", – приводит заявление агентства РИА Новости.

В ФМБА уточнили, что в настоящее время завершено формирование групп пациентов. Специалисты анализируют данные для выявления устойчивых РНК-маркеров, которые лягут в основу будущей тест-системы.

Кроме того, по итогам реализации проекта в 2027 году планируется создать молекулярный атлас активности регуляторных элементов генома мышечной ткани человека. Он будет включать динамику старения мышц и саркопении различной природы.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы появятся павильоны столичной медицины, в которых можно будет пройти экспресс-диагностику организма. Тестовый павильон был открыт на ВДНХ 18 и 19 июля. За два дня экспресс-диагностику, которая занимала всего 15 минут, прошли более 5 тысяч человек.

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