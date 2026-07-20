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20 июля, 11:19

Город

Павильоны для экспресс-диагностики организма появятся в центре Москвы

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В центре Москвы вскоре появятся павильоны московской медицины, в которых можно будет пройти экспресс-диагностику организма. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что тестовый павильон был открыт на музыкальном фестивале на ВДНХ в минувшие выходные, 18 и 19 июля. За два дня экспресс-диагностику, которая занимала всего 15 минут, прошли более 5 тысяч гостей.

Программа включала биоимпедансный анализ состава тела, оценку образа жизни, уровня физической активности и питания. По итогам участники получали персональные рекомендации по улучшению показателей здоровья. Более того, гостям вручали сувениры: стикерпаки, сумки для телефона, бутылки для воды, магнитные трекеры привычек и коврики для йоги.

"Формат оказался востребованным, поэтому мы приняли решение сделать его доступным для всех горожан. <...> Наша цель – показать, что превентивный контроль здоровья и управление собственным возрастом – это просто, быстро и максимально технологично", – рассказала заммэра.

Павильон стал частью новой городской программы "Московский чекап", запущенной в рамках философии здорового долголетия. Он располагался рядом с Дворцом госуслуг на ВДНХ. Сотрудники МФЦ сопровождали посетителей на протяжении всего маршрута экспресс-диагностики.

Данная программа стартовала около двух недель назад. За это время 70 тысяч жителей столицы решились впервые посетить поликлиники для профилактического осмотра. 90% чекапа проводится онлайн, что позволяет интегрировать его в повседневную жизнь. Ключевая возможность чекапа заключается в определении типа старения.

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