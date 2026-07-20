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20 июля, 22:03

Происшествия

Фанатку сборной Аргентины избили после финала ЧМ по футболу в Рязани

Фото: телеграм-канал "SHOT"

В Рязани 27-летнюю болельщицу сборной Аргентины избили после просмотра финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным из публикации, конфликт произошел в баре “Карась” на Почтовой улице, где показывали трансляцию чемпионата. После финального свистка к девушке подошли двое мужчин. По ее словам, один из них начал оскорблять аргентинского футболиста Лионеля Месси и ее саму. В ответ она дала ему пощечину, после чего мужчина ударил ее кулаком в лицо.

По словам очевидцев, за пострадавшую вступились сотрудники заведения, а нападавший успел скрыться. После произошедшего девушку доставили в травмпункт, где, по данным телеграм-канала, у нее диагностировали перелом носа и заподозрили закрытую черепно-мозговую травму.

В УМВД по Рязанской области уточнили, что сообщение о конфликте между посетителями одного из баров поступило ночью. Правоохранители организовали проверку по факту происшествия.

В решающем матче чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Испании одержала победу над командой Аргентины. Исход встречи решил единственный мяч, забитый испанцем Ферраном Торресом на 106-й минуте игры.

Ранее в кафе на проспекте Вернадского в Москве 36-летний мужчина в нетрезвом состоянии бросил стул в посетителя, затем нанес ему не менее двух ударов другим стулом, а после повторного броска попал в сотрудницу заведения, пытавшуюся его остановить. Злоумышленник скрылся, но его личность установили. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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