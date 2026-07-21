Focus: пешая ходьба может помочь сжечь 1 000 калорий

Фото: 123RF.com/itchaznong

Пешая ходьба может помочь сжечь 1 000 калорий, для этого человеку весом около 65 килограммов нужно прогуляться примерно 155 минут. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на издание Focus.

Специалисты считают, что ходьба хорошо влияет на общее самочувствие человека и снижает уровень стресса. При этом, по их мнению, езда на велосипеде также способствует сжиганию калорий. Для этого необходимо 100 минут катания с умеренной скоростью. Такой вариант подходит для поездок на работу и длительных велопрогулок.

Тем не менее эксперты отмечают, что ходьба и езда на велосипеде сами по себе недостаточны для сжигания калорий. Для достижения эффективного результата важно придерживаться сбалансированного питания.

Ранее стало известно, что американец Тре Хаббард за девять месяцев сбросил 54 килограмма благодаря новым привычкам. Среди них – приготовление еды на следующий день перед отходом ко сну, сборка спортивной сумки вечером, а также ежедневная ходьба – не менее 12–15 тысяч шагов.