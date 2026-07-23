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23 июля, 15:54

В мире

В Германии учительница получала зарплату, 17 лет находясь на больничном

Фото: depositphotos/mikdam

В Германии учительница в 2009 году взяла больничный и с тех пор не преподавала почти 17 лет. Ее подозревают в незаконном получении выплат из-за симуляции болезни, сообщает Die Zeit.

У женщины прошел обыск. Как сообщают следователи, она предоставила начальству ложные сведения о состоянии здоровья и во время больничного работала в другом месте.

По данным следствия, в это время учительница была натуропатом и даже участвовала в конкурсе стартапов. Если информация окажется правдивой, женщине грозит ответственность за мошенничество.

Дисциплинарное производство в отношении преподавателя приостановлено до завершения уголовного расследования. Как рассказали в министерстве образования, результаты дела могут оказать влияние на окончательное решение.

В мае этого года учительницу решили отправить на пенсию, но она смогла обжаловать это постановление. В настоящий момент женщина получает выплаты в размере пенсии.

Ранее в Китае мужчину уволили из-за приложения по подсчету шагов. Чэнь два раза брал больничные из-за того, что потянул спину. Через месяц он вышел на работу, а на следующий день вновь взял больничный, но уже из-за боли в ноге.

После увольнения компания указала на информацию из приложения по подсчету шагов. Выяснилось, что в день, когда мужчина сообщил начальству о больной ноге, он прошел свыше 16 тысяч шагов.

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