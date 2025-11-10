В Китае мужчину уволили из-за приложения по подсчету шагов

Фото: 123RF.com/wirestock

В китайской провинции Цзянсу мужчину уволили из-за приложения по подсчету шагов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в 2019 году. Мужчина по фамилии Чэнь два раза брал больничные из-за того, что потянул спину на работе. Диагноз был поставлен в больнице. Через месяц он вышел на работу, а на следующий день снова взял больничный, но уже из-за боли в ноге. Чэнь также предъявил справку, согласно которой ему был рекомендован недельный отдых. Позже он продлил отдых еще на несколько дней.

На работе у мужчины попросили документы, подтверждающие, что он проходил медосмотр. Когда Чэнь приехал в офис, охранник не пропустил его, а через несколько дней он узнал, что его уволили за ложь о здоровье и отсутствие на рабочем месте.

Компания указала на данные из приложения по подсчету шагов. Выяснилось, что в день, когда Чэнь заявил о больной ноге, он прошел более 16 тысяч шагов.

Мужчина обратился в суд по трудовым спорам, который встал на его сторону и потребовал от компании выплатить ему 118 тысяч юаней. Однако работодатель также подал иск, предоставив записи с видеокамер, на которых видно, что Чэнь бежал по офису в день, когда взял больничный из-за больной ноги.

В ответ бывший сотрудник направил работодателю медицинские записи, включая снимки стопы. Увольнение было признано незаконным по решению суда. Пользователи соцсетей отметили, что компания не имела права проверять личные данные работников, в том числе записи о количестве шагов.

Ранее сообщалось, что в Китае врачи по ошибке удалили 12-летнему мальчику внутренние органы. Ребенка отправили в больницу после того, как одноклассник ударил его в живот. Врачи обнаружили тромб и заявили о необходимости операции. Во время нее они якобы заметили опухоль и удалили двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу, большую часть желудка и тонкую кишку.

Позже выяснилось, что медицинские записи были неполными, согласие на операцию от родителей не было исчерпывающим, а подпись не соответствовала стандарту. Родителям выплатили 200 тысяч юаней, однако мальчику необходимы трансплантация органов и дорогостоящая терапия.

