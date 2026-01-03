Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 08:00

Общество
Главная / Истории /

Психолог Шаповалова назвала способы отгородить себя от соцсетей во время каникул

"Вызвать внутренний барьер": как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул

Бесконечный думскроллинг в каникулы может стать причиной настоящей зависимости, предупредили эксперты. Как отказаться от привычки бесконтрольного просмотра соцсетей, читайте в нашем материале.

Проблемы с концентрацией

Фото: 123RF.com/mantikorra

Думскроллинг, как и бесконтрольное использование соцсетей, вызывает в мозге определенные биохимические процессы. Они схожи с теми, что возникают во время азартных игр или переедания: у человека появляется привыкание, а еще снижается удовольствие от других активностей, например прогулок и живого общения, рассказал изданию Москва 24 профессор нейробиологии Филипп Хайтович.

К сожалению, какого-то подтвержденного метода борьбы с подобной зависимостью нет, нужна просто сила воли.
Филипп Хайтович
профессор нейробиологии

По словам эксперта, главный гормон, который вырабатывается во время бесконтрольного изучения социальных сетей и думскроллинга, – дофамин. В этом процессе именно он ответственен за мотивацию и удовольствие. Нейробиолог предупредил: несколько недель, проведенных в телефоне, позже потребуют определенных усилий, чтобы изменить свой образ жизни и вернуться к обычной мотивации и активности.

Психолог и педагог Полина Шаповалова также добавила, что во время прокрутки ленты соцсетей, мозг вовсе не отдыхает, а наоборот, перегружается огромным количеством ненужной информации. Каждое фото, пост или короткое видео заставляет анализировать и обрабатывать очередную порцию данных, и остановить этот непрерывный поток крайне сложно, особенно в праздничные, "ленивые" дни.

Одна из причин заключается в том, что во время каникул, когда появляется больше свободного времени, остро ощущается чувство одиночества, особенно у людей, которые не состоят в отношениях. И появляется шанс остаться наедине с собой. По мнению эксперта, далеко не каждый готов к такому испытанию.

"Если вдруг осознаешь, что живешь совсем не так, как хочешь, сразу встают сложные вопросы: "Что конкретно изменить?", "С чего начать?", "Смогу ли справиться?" Гораздо проще убежать от этих мыслей в виртуальный мир. Например, закопаться в социальных сетях. Так, по мнению некоторых, проще не обращать внимания на фоновые тревоги", – отметила она.

Для того чтобы отгородить себя от думскроллинга и постоянной активности в социальных сетях, стоит установить лимит на использование смартфона, посоветовала Шаповалова.

45 минут будет вполне достаточно. По опыту клиентов знаю, что сделать это нелегко, поэтому нужен какой-то стоп. Обещание авторитетному лицу, чтобы было стыдно его нарушить, или таймер. В целом все что угодно, главное – вызвать внутренний барьер.
Полина Шаповалова
психолог и педагог

Психолог, напомнила, что длинные зимние каникулы – это отличный повод не только встретиться с близкими людьми и насладиться вкусными блюдами, но и заняться полезными делами.

"Есть разумный баланс. 20% времени – друзья, мероприятия. 30% – активный отдых, желательно на свежем воздухе. Например, прогулки в лесопарковых зонах и около водоемов улучшают состояние психики, повышают настроение и, естественно, полезны для здоровья. Также около 20% времени тратится на домашние дела, и остальные 30% работаем над улучшением качества своей жизни", – пояснила она.

Психологические практики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы помочь себе справиться с навязчивым желанием зайти в социальные сети, а также улучшить общее психологическое состояние, эксперт посоветовала обратиться к нескольким практикам.

Например, можно письменно ответить себе на несколько вопросов:

  • 1. За что я благодарен прошедшему году?
  • 2. Каковы были мои достижения в 2025-м?
  • 3. С какими неудачами я столкнулся (но не с целью самобичевания, а как анализ зон дальнейшего развития)?
  • 4. Каких навыков и знаний мне не хватило в этом году?

В свою очередь, для тех, кто хочет поднять самооценку, подойдет техника "Мои достижения", отметила эксперт.

"Нужно написать все свои внешние и внутренние плюсы, таланты, навыки, достижения (не только признанные обществом, но и личные победы) – минимум 60 пунктов, а затем прочитать этот список вслух перед зеркалом, прочувствовать каждое свое достоинство и поверить, что все это действительно принадлежит вам", – пояснила психолог.

Также отключиться от социальных сетей поможет ручное творчество.

"Когда руки заняты лепкой, вязанием, рисованием или сборкой моделей, мозг погружается в состояние "потока". Также будет полезно сменить обстановку – пройтись по незнакомому переулку, исследовать парк, в котором никогда не был, и так далее", – сказала Шаповалова.

Она добавила, что вдумчивый просмотр фильмов и сериалов тоже является одним из методов.

"Вместо фонового обзора нужно выбрать одну картину, отключить телефон и погрузиться в нее полностью, а потом обсудить увиденное с близкими или записать свои мысли. Это куда глубже, чем десяток коротких видео. Плюс хороший вариант – настольные игры. Это живое общение, тактильные ощущения и когнитивная задача "здесь и сейчас" – идеальный способ переключить фокус с экрана на людей вокруг", – подчеркнула она.

Читайте также


обществоистории

Главное

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика