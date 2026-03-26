РИА Новости: частные клиники в Свердловской области отказались проводить аборты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Частные клиники в Свердловской области отказались проводить аборты, сообщил РИА Новости неназванный представитель Минздрава региона.

По его словам, теперь прерывание беременности будут проводить исключительно в государственных медицинских организациях.

Ранее Минздрав России утвердил документ, регламентирующий порядок проведения репродуктивной диспансеризации женщин. Согласно тексту, женщин, которые не хотят детей, рекомендуется направлять на консультацию к психологу.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщина должна сама принимать решение об аборте. По его словам, если она захочет, то посоветуется с близкими.

Задача депутатов заключается в том, чтобы сформировать необходимые условия для сохранения ребенка, напомнил Володин. При этом он подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никакого давления.