18 марта, 14:39

Общество

В России не желающих рожать женщин могут направить к психологу

Фото: 123RF.com/photolight2

В РФ женщин, которые не хотят иметь детей, рекомендуется направлять на консультацию к психологу. Об этом следует из утвержденного Минздравом России документа, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет об анкетировании, которое проводится в рамках репродуктивной диспансеризации. В нем есть вопрос о том, сколько детей, включая родившихся, хотела бы иметь отвечающая. Женщин, которые укажут "0", рекомендуется направлять на консультацию к специалисту, чтобы сформировать "положительные установки на рождение детей".

Из документа также следует, что если у отвечающей есть акне и алопеция, то ее следует направить к врачу-дерматовенерологу. При недостаточной или избыточной массе тела, а также наличии вредных привычек или хронических заболеваний пациентку необходимо направить к терапевту.

Также женщинам, подверженным развитию гинекологических заболеваний, должны давать рекомендации по их устранению. Кроме того, в документе рекомендуется безотлагательно лечить соматические заболевания, поскольку они могут стать причиной нарушения репродуктивной функции.

Ранее депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что женщина может спокойно родить троих детей до 27 лет. По ее словам, оптимальным возраст для деторождения – от 22 до 27 лет. При этом рожать можно и до 47 лет, если есть желание, отметила депутат.

