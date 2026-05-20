20 мая, 21:10

Политика

США подтвердили выдвижение обвинений в адрес Рауля Кастро

Фото: ТАСС/Zuma

США подтвердили выдвижение обвинений в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Об этом в ходе пресс-конференции высказался исполняющий обязанности генпрокурора Штатов Тодд Бланш.

Он уточнил, что обвинительное заключение было выдвинуто против Кастро и нескольких других лиц по делу о сговоре с целью убийства граждан США. Фигурантам также предъявлены обвинения в уничтожении воздушного судна и 4 отдельных обвинения в убийстве.

В случае признания виновными им грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

"Мы постоянно предъявляем обвинения людям, находящимся за пределами этой страны (США. – Прим. ред.), и существуют самые разные способы доставить их сюда. Мы ожидаем, что он (Кастро. – Прим. ред.) явится сюда добровольно или иным способом", – заявил Бланш.

При этом он указал, что обвинения США против Кастро стали первым подобным случаем в отношении высшего руководства Кубы почти за 70 лет.

Дело связано с инцидентом февраля 1996 года. Тогда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Погибли 4 члена экипажа.

Военное ведомство Кубы в тот период возглавлял Рауль Кастро. Гавана настаивала на нарушении своего воздушного пространства, однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования установила, что атака произошла в нейтральной зоне.

В марте Трамп назвал Кубу следующей целью США, а в мае подтвердил намерение направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью сразу после завершения конфликта в Иране.

При этом бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что лидер США не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на остров.

