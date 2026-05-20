20 мая, 19:42

Туризм

Санатории и детские лагеря Кубани освобождены от туристического налога до конца года

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Власти Краснодарского края освободили санатории и детские лагеря от взимания туристического налога до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации Кубани.

Глава края уточнил, что решение принято, чтобы помочь указанным организациям сохранить устойчивость.

"Это даст финансовую возможность приехать в наши здравницы большему числу людей и поддержит отрасль в сложный период″, – добавил он.

С января туристический налог также введен в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. Таким образом местные власти планируют пополнить бюджеты. В частности, Курск дополнительно получит 13 миллионов рублей, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры города, указали в региональном Минэкономразвития.

Более 5 млрд рублей поступило в бюджет России от туристического налога в 2025 году

