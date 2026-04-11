АТОР: турпоток в Анапу летом может составить 3,3–3,5 миллиона человек

Туристический поток в Анапу летом 2026 года может составить 3,3–3,5 миллиона человек, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Он отметил, что курорт Анапы в этом году активно бронируется. По его словам, туристы ожидают открытия пляжей, поэтому рост год к году составил где-то 40–50%. Он добавил, что в 2025 году Анапа приняла 2,2 миллиона человек, а в 2024 – около 4,5 миллионов.

"То есть восстановить поток в этом году полностью не удастся, но частично – получится", – заключил Ромашкин.

В конце 2024 года мазут загрязнил побережье Черного моря после того, как произошло крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. В этом году черноморские пляжи в районе Керченского пролива хотят открыть к 1 июня 2026 года. По словам вице-премьера Виталия Савельева, на данном участке убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все пляжи, где ранее были зафиксированы выбросы мазута, откроются в 2026 году.

