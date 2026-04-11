11 апреля, 11:09

Туризм

Губернатор Кубани рассчитывает на открытие всех пляжей региона в 2026 году

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что все пляжи, где ранее были зафиксированы выбросы мазута, откроются в 2026 году.

Глава государства попросил Кондратьева на встрече рассказать об обстановке в акватории Черного моря после разлива нефти. Глава Краснодарского края отметил, что, благодаря мониторингу и действиям российского кабмина, а также работе правительственной комиссии, в этом году Анапа вновь сможет принять в полной мере отдыхающих.

По словам Кондратьева, предпринятые меры, в том числе замена песка на 50 сантиметров или его досыпка на такую же глубину в местах выбросов, позволяет использовать пляжи после получения соответствующего разрешения от Роспотребнадзора.

Мазут загрязнил побережье Черного моря в конце 2024 года, когда произошло крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. В этом году черноморские пляжи в районе Керченского пролива хотят открыть к 1 июня 2026 года. По словам вице-премьера Виталия Савельева, на данном участке убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал эффективным эксперимент по отсыпке песка с ближайших карьеров на пляж в поселке Витязево. Эти мероприятия планируют применить на иных загрязненных пляжах Анапы.

Помимо этого, Кондратьев сообщил, что пробы воды в Черном море и грунта на 8 галечных пляжах Анапы, которые ранее были исключены из "опасной зоны" после ЧС с танкерами у Керченского пролива, соответствуют санитарным нормам. В связи с этим данные территории планируют подготовить к началу туристического сезона.

