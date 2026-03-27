27 марта, 12:13

Туризм

Пляжи в районе Керченского пролива могут открыть к 1 июня

Черноморские пляжи в районе Керченского пролива планируется открыть к 1 июня 2026 года. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказал вице-премьер Виталий Савельев.

По его словам, убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

"Я думаю, что все будет по плану и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан", – сказал Савельев.

Ранее сообщалось, что 8 галечных пляжей Анапы могут открыть к началу туристического сезона. Это произойдет, если пробы воды и грунта продолжат соответствовать санитарным нормам.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом в конце 2024 года, когда произошло крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. Власти региона заявляли, что готовы распределить потоки туристов с пляжного на другие виды отдыха при сохранении запрета на отдых на пляжах Анапы.

