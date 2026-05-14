Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 19:50

Мэр Москвы

Сергей Собянин подвел итоги конкурса "Педагоги года Москвы"

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице подвели итоги конкурса "Педагоги года Москвы", сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Учителем года стал преподаватель физики школы № 2100 Константин Проскуряков. Воспитателем года выбрали Павла Дементьева из школы № 1210. Лучшим педагогом-психологом признан Владимир Лукашин из школы № 1589, а лучшим логопедом – Ирина Геращенко из школы № 1151. Также первое место среди дефектологов заняла Екатерина Любкевич из специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 30 имени К. А. Микаэльяна.

Мэр напомнил, что также появилась новая номинация, посвященная памяти Геннадия Старунова. Он был учителем ОБЖ в школе имени маршала В. И. Чуйкова и спасателем-волонтером, на регулярной основе принимал участие в военно-патриотических проектах.

В 2022 году Старунов стал лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года России", а затем в качестве добровольца ушел на СВО, где героически погиб при выполнении боевой задачи.

"Лауреаты номинации – учителя, которые внесли особый вклад в военно-патриотическое воспитание столичных школьников. В этом году победителем стал Иван Бондюков, педагог дополнительного образования из школы № 1409", – рассказал градоначальник.

Кроме того, лучшим молодым учителем признана Мария Петряева. Она преподает русский язык и литературу в школе № 1317. В командной номинации среди начинающих специалистов победили учитель английского языка Татьяна Евдокимова, учителя физкультуры Егор Евстратов и Никита Нерсесян, учитель русского языка и литературы Кристина Коломиец, а также учитель истории и обществознания Дмитрий Чурилов из школы № 1591.

Абсолютным победителем в номинации "Сердце отдаю детям" для педагогов допобразования стал Тимур Ашуров из Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Приз зрительских симпатий получила преподаватель информатики из Первого Московского кадетского корпуса Карина Казакова.

Глава города поздравил учителей с заслуженными наградами. По его словам, их профессионализм, искренность и любовь к своему делу навсегда остаются в сердцах учеников.

Ранее Собянин рассказал, что в столице работают порядка 100 тысяч педагогов, большинство из которых имеют высшую квалификационную категорию. Он напомнил, что в городе организовали обучение преподавателей инженерных и IT-направлений по работе с новым оборудованием, а также разработали онлайн-курсы повышения квалификации на платформе "Московской электронной школы" (МЭШ) для учителей, которые готовят школьников к ЕГЭ.

Собянин: Москва увеличивает число программ для улучшения качества преподавания

Читайте также


мэр Москвыгородобразование

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика