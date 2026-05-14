Ущерб по делу продюсера Линды Кувшинова превышает 1 млн рублей

Материальный ущерб по уголовному делу продюсера певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) Михаила Кувшинова, подозреваемого в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева, составляет более 1 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах дела, которые огласил судья Тверского суда Москвы, сообщает ТАСС.

По данным следствия, не позднее 2009 года Кувшинов и другие неустановленные лица сделали фиктивные договоры, связанные с музыкальными произведениями Фадеева.

Сам же Кувшинов отверг свою причастность к инкриминируемым ему эпизодам мошенничества с авторскими правами. Он подчеркнул, что не делал того, что ему вменяют.

При этом сторона обвинения настаивает избрать Кувшинову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

12 мая появилась информация о задержании Линды. Как писали СМИ, силовики провели обыски у исполнительницы и Кувшинова, а также в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7", принадлежащих гендиректору издательства "Джем" Андрею Черкасову и его супруге. Черкасов на данный момент находится в СИЗО.

Следствие проверяло версию о подделке документов и незаконной перерегистрации прав на песни – Линда якобы переоформила их на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой.

Позднее выяснилось, что певица фигурирует в деле как свидетель, позже появились сведения, что она стала подозреваемой. Однако правоохранители опровергли это, уточнив, что процессуальный статус Линды остался прежним.

В свою очередь, Фадеев рассказал, что на протяжении последних 30 лет пытался урегулировать разногласия с певицей, Кувшиновым и Черкасовым мирным путем, однако его действия не принесли результатов.

