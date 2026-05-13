Солистка Total Черкунова назвала "шоковым шоком" ситуацию с Линдой и Фадеевым

Солистка группы Total Марина Черкунова, являющаяся двоюродной сестрой музыкального продюсера Максима Фадеева, назвала "шоковым шоком" ситуацию с ним и певицей Линдой (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.). Об этом она высказалась в беседе с Москвой 24.

"Мы сейчас в панике <...>. Заткните мне уши и закройте мне глаза, потому что я не могу это наблюдать. Это мой родной человек. И я не верю, что так вообще возможно", – поделилась Черкунова.

Она раскрыла, что саму Линду уже отпустили с допроса, тогда как ее продюсер Михаил Кувшинов все еще остается там.

Вместе с тем вокалистка поделилась подробностями отношений с двоюродным братом, заявив, что Фадеев уже несколько лет не поддерживает контакт с родственниками.

"Телефоны, которые у него были, они для нас недоступны", – добавила Черкунова.

Линда оказалась связана с делом о присвоении авторских прав после задержания в Москве 12 мая. Как писали СМИ, оперативники провели обыски у нее, Кувшинова, а также в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7", принадлежащих гендиректору издательства "Джем" Андрею Черкасову (находится в СИЗО. – Прим. ред.) и его жене соответственно.

Первоначально исполнительницу подозревали в подделке документов и незаконной перерегистрации прав на песни, ранее принадлежавшие Фадееву, на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой.

Однако позднее стало известно, что Линда фигурирует в этом деле в качестве свидетеля. Ее вызвали на допрос, а к расследованию подключились сотрудники силовых структур.

Сам Фадеев, комментируя скандал, заявил, что на протяжении 30 лет пытался решить разногласия мирным путем. Продюсер выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, но подчеркнул, что такие вопросы должны решаться в правовом поле.