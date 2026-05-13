13 мая, 14:41

Письмо принцессы Дианы о ее планах стать танцовщицей продадут на аукционе

Фото: Getty Images/Princess Diana Archive/Terry Fincher

Письмо принцессы Дианы Спенсер, написанное ей в 17-летнем возрасте, в котором она выражает желание стать танцовщицей, продадут на аукционе Chiswick Auctions, сообщает издание Independent.

Двухстраничное послание, подписанное "Диана" и именем ее брата, оценивается в 4 тысячи фунтов стерлингов (5,46 тысячи долларов. – Прим. ред.). Торги пройдут на западе Лондона.

Как уточняется в материале, Диана написала это письмо 47 лет назад, за год до начала ее отношений с нынешним королем Великобритании Карлом III. Адресатом была указана подруга принцессы Милдред Лэйси, которая ранее написала отцу Дианы пожелания здоровья после инсульта.

В послании Диана поблагодарила Лейси за добрые слова и сообщила, что ее отца скоро выпишут из больницы. Кроме того, она поделилась своими планами стать танцовщицей.

"Я собираюсь найти себе место, чтобы танцевать. Я всегда хотела этого и надеюсь когда-нибудь достичь в этом успеха", – следует из письма.

Помимо него, на продажу частным коллекционером выставлены некоторые памятные вещи, связанные с ее свадьбой с тогдашним принцем Чарльзом.

Журналисты также отмечают, что Диана занималась танцами с 1981 по 1990 год с частной учительницей, бывшей балериной из Глазго Энн Аллан.

Ранее стало известно, что дом детства принцессы Дианы, находящийся недалеко от поместья Сандрингем Карла III, медленно разрушается.

В Парк-Хаусе в Норфолке она провела первые 14 лет. Через 10 лет после смерти принцессы здание было передано благотворительной организации Leonard Cheshire, помогающей людям с инвалидностью, по решению королевы Елизаветы II.

В результате дом был переоборудован в специализированный отель для гостей с ограниченными возможностями. Однако он закрылся во время пандемии COVID-19 и остался без реставрации.

