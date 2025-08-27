В Лондоне вскрыли заложенную принцессой Дианой капсулу времени

Фото: gosh.nhs.uk

В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила принцесса Диана в фундамент здания больницы на Грейт-Ормонд-стрит в 1991 году, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Guardian.

Диана вместе с детьми, проходящими лечение в больнице, заложила деревянную капсулу в свинцовом саркофаге при строительстве нового корпуса учреждения. Она также стала президентом больницы в 1989 году и не раз в нее приходила.

Согласно задумке, содержимое капсулы передает образ жизни 1960-х годов. В ней нашли компакт-диск Кайли Миноуг, калькулятор на солнечной батарее и паспорт. Кроме того, из нее достали карманный телевизор, голограмму со снежинкой, фотографию самой принцессы, коллекцию британских монет, коробку с семенами деревьев и номер газеты Times, на первой странице которого размещена фотография экс-президента СССР Михаила Горбачева.

По данным издания, некоторые вещи находятся в ветхом состоянии, но в целом сохранились хорошо.

Капсулу пришлось открыть на несколько веков раньше запланированного срока из-за строительства нового детского онкоцентра.

В 2021 году сыновья Дианы принцы Уильям и Гарри открыли в Кенсингтонских садах на западе Лондона статую матери. На мероприятии присутствовала семья принцессы, скульптор Иан Ранк-Бродли, ландшафтный дизайнер Пип Моррисон и члены попечительского комитета памятника. Вместе со скульптурой показали и обновленный мемориальный сад Sunken Garden, который был одним из самых любимых мест Дианы.