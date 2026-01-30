Постпред США Уитакер заявил о приближении мира на Украине

Фото: AP Photo/Paul Vernon

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что урегулирование конфликта на Украине все ближе и ближе. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Уитакер указал, что в рамках переговоров сторонам осталось решить только территориальный вопрос. При этом на обсуждениях уже удалось договориться о "гарантиях безопасности и экономических выгодах", которые получит Украина в результате завершения конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, гарантии включают развертывание "небольшого контингента" европейских войск, по большей части французских, и поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны".

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не располагает данными о гарантиях безопасности, о которых могли договориться США и Украина. Министр указал на то, что Москва будет смотреть на реальные предложения по Украине, не ориентируясь на "публичные игры".