СК раскрыл убийство пяти человек в квартире в Хамовниках в марте 1995 года

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве раскрыто дело об убийстве пяти человек, которое было совершено в Хамовниках 30 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по городу.

По версии ведомства, в ночь на 24 марта 1995 года злоумышленник, находясь в нетрезвом виде в квартире дома, расположенного на улице Доваторов, избил двумя молотками и вафельницей пятерых знакомых из-за внезапно возникшей неприязни. Также он использовал нож для совершения преступления.

От полученных травм и ранений потерпевшие умерли на месте происшествия. Злоумышленник скрылся. Сперва его личность не удавалось установить, но позднее криминалисты, следователи и оперативники провели анализ ранее собранных доказательств.

Помимо этого, они проверили по базам криминалистического учета отпечатки пальцев, которые были найдены на месте происшествия. В результате специалисты выявили, что образцы принадлежат ранее судимому мужчине, которого задержали в Ставропольском крае.

Спустя время злоумышленник был доставлен в Москву, ему предъявлено обвинение. С участием мужчины проведены следственные мероприятия. Во время допроса он признался в содеянном. 30 января следствие попросит Замоскворецкий суд Москвы арестовать задержанного.

Ранее в Харцызске ДНР задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 88-летней матери. Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено правоохранителями.

Предварительно, мужчина убил женщину кабелем от телевизора, пока та спала. Во время допроса он сообщил, что совершил преступление из-за сильного храпа пенсионерки. Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве.

