Bloomberg: ЕС в 20-м пакете санкций введет меры против российских банков в третьих странах

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций введет рестрикции не только против банков и нефтяных компаний в России, но и против финансовых структур и промышленных организаций в третьих странах, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

Отмечается, что ограничения будут введены в отношении компаний, которые подозреваются в поддержке усилий России по преодолению "санкционной блокады".

Кроме того, ЕС намерен отказаться от потолка цен на нефть, заменив его полным запретом на оказание России услуг по морским перевозкам нефти. Среди них – финансовые, юридические, страховые и другие.

Данное предложение, по информации СМИ, получило поддержку стран Евросоюза, принимающих санкционные пакеты по принципу единогласия. Одновременно с этим некоторые источники указали на то, что часть стран выступила против замены потолка цен на нефть.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что работу над 20-м пакетом санкций планируется завершить в феврале. По ее словам, объединение рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военнослужащих и начало подготовки солдат на территории Украины.

