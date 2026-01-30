Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 20:12

Политика
Главная / Новости /

Bloomberg: ЕС в 20-м пакете санкций введет меры против российских банков в третьих странах

ЕС в 20-м пакете санкций введет меры против российских банков в третьих странах – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций введет рестрикции не только против банков и нефтяных компаний в России, но и против финансовых структур и промышленных организаций в третьих странах, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

Отмечается, что ограничения будут введены в отношении компаний, которые подозреваются в поддержке усилий России по преодолению "санкционной блокады".

Кроме того, ЕС намерен отказаться от потолка цен на нефть, заменив его полным запретом на оказание России услуг по морским перевозкам нефти. Среди них – финансовые, юридические, страховые и другие.

Данное предложение, по информации СМИ, получило поддержку стран Евросоюза, принимающих санкционные пакеты по принципу единогласия. Одновременно с этим некоторые источники указали на то, что часть стран выступила против замены потолка цен на нефть.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что работу над 20-м пакетом санкций планируется завершить в феврале. По ее словам, объединение рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военнослужащих и начало подготовки солдат на территории Украины.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политикаэкономика

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика