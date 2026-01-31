Пять подростков погибли при пожаре в сауне в Прокопьевске

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Прокопьевске в результате пожара в частной сауне погибли пять подростков, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства ликвидируют пожар. Предварительно, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров. На месте работают 26 специалистов и пять единиц техники.

По данным следственного управления СК по Кемеровской области, одной девушке удалось спастись. Один человек пострадал, его возраст устанавливается. В настоящий момент на месте работают следователи и криминалисты, а также допрашиваются очевидцы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", добавили в ведомстве.

Помимо этого, прокуратурой Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. Будут установлены обстоятельства инцидента и дана надлежащая правовая оценка. Надзорное ведомство поставило ход расследования на контроль.

Ранее при пожаре на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске один человек погиб и еще один пострадал. По версии МЧС, на крыше проходили кровельные работы. Сначала для тушения привлекали 32 человека и 12 единиц техники, но позже ранг пожара снизили и на месте остался 21 человек и 7 единиц техники.

