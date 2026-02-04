Пострадавшие после нападения одноклассницы в Красноярске находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Состояние трех подростков, пострадавших после нападения одноклассницы в Красноярске, оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщили ТАСС в Красноярской краевой больнице.

Была проведена телемедицинская консультация со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета. В учреждении отметили, что тактика лечения детей уже согласована.

Красноярская школа подверглась нападению 4 февраля. По информации МВД, ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку, а также ударила нескольких учеников предметом, который похож на молоток.

В результате ЧП ранения получили 5 детей – трое были доставлены в ожоговый центр Красноярской краевой больницы, еще двое находятся в больнице № 20 в состоянии средней степени тяжести. У последних зафиксировали черепно-мозговые травмы.

Возбуждены три уголовных дела по статьям "Покушение на убийство", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

При этом в СМИ писали, что школьники могли травить нападавшую якобы из-за странного поведения. Дети описали девочку как замкнутую. По данным источника, восьмиклассница держалась отстраненно и всегда выглядела немного испуганной.

