Пострадавшую в аварии в Красноярском крае перевезут на лечение в Москву

Одну из наиболее тяжело пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Красноярском крае эвакуируют санитарной авиацией в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Пациентка, чье состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, была среди четырех пострадавших, доставленных ранее в Красноярскую межрайонную клиническую больницу № 20.

По уточненной информации ведомства, всего в результате ДТП были госпитализированы семь человек. Шестерым из них 17 лет, одному – 18. Первоначально их доставили в больницы Канска и Бородина, после чего четверых наиболее тяжелых пациентов перевезли вертолетом в краевой центр.

На данный момент в красноярской больнице находятся четверо пострадавших: у одного зафиксировано состояние средней степени тяжести, у другого – стабильно тяжелое, еще один находится в крайне тяжелом состоянии.

ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" 2 февраля. Водитель автомобиля Iveco осуществлял буксировку модульного дома. В процессе движения прицеп отцепился и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "Газелью".

В результате аварии погибли пять человек, включая троих детей. Также травмы получили еще семеро детей.