European Aquatics допустила юниоров из России к турнирам с флагом и гимном

Фото: 123RF.com/cookelma

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) разрешила российским атлетам участвовать в юношеских и молодежных соревнованиях с флагом и гимном. Соответствующая информация опубликована на сайте организации.

Принятое решение касается как индивидуальных, так и командных турниров. Спортсменов с паспортами из России или Белоруссии допустят к участию в соревнованиях без проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов European Aquatics.

Кроме того, соответствующие национальные спортивные организации должны иметь хорошую репутацию в указанной федерации.

Там уточнили, что российским и белорусским спортсменам, а также техническому персоналу из этих стран для участия во взрослых турнирах под эгидой European Aquatics по-прежнему необходимы подача заявки и получение нейтрального статуса.

Ранее Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила российские юниорские сборные к участию во всех состязаниях под эгидой организации без ограничений. Президент FIH Тайяб Икрам отметил, что федерация ценит усилия коллег из России по защите своих спортсменов.