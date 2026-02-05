Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 февраля, 15:27

Спорт

European Aquatics допустила юниоров из России к турнирам с флагом и гимном

Фото: 123RF.com/cookelma

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) разрешила российским атлетам участвовать в юношеских и молодежных соревнованиях с флагом и гимном. Соответствующая информация опубликована на сайте организации.

Принятое решение касается как индивидуальных, так и командных турниров. Спортсменов с паспортами из России или Белоруссии допустят к участию в соревнованиях без проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов European Aquatics.

Кроме того, соответствующие национальные спортивные организации должны иметь хорошую репутацию в указанной федерации.

Там уточнили, что российским и белорусским спортсменам, а также техническому персоналу из этих стран для участия во взрослых турнирах под эгидой European Aquatics по-прежнему необходимы подача заявки и получение нейтрального статуса.

Ранее Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила российские юниорские сборные к участию во всех состязаниях под эгидой организации без ограничений. Президент FIH Тайяб Икрам отметил, что федерация ценит усилия коллег из России по защите своих спортсменов.

Российские тяжелоатлеты до 20 лет вернулись на международные соревнования

